مقتل متظاهر برصاص الأمن غرب إيران

قتلت قوات الأمن الإيرانية، الخميس، شاباً جراء إطلاقها النار أثناء تظاهرات احتجاجاً على وفاة مهسا أميني في مدينة مهاباد في غرب إيران، وفق ما أعلنت منظمة هنكاو الحقوقية غير الحكومية.