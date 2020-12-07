مقتل 11 عنصرا من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 11 عنصرا من حزب العمال الكردستاني بقصف جوي شمالي العراق، فيما أكدت استمرار عملياتها وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان صحفي، أن "الغارات استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقتي حفتانين وزاب، وهذه العمليات العسكرية ستتواصل إلى حين القضاء على آخر إرهابي شمالي العراق".

ومنذ وقت تقوم وزارة الدفاع التركية بعمليات قصف لحزب العمال الكردستاني الذي ينشط شمالي العراق، ورغم مطالبات بغداد الكثيرة بالتوقف عن القصف، إلا أن أنقرة مستمرة في ذلك وتعتبره "دفاعا عن أمنها القومي" ودخلت العمليات العسكرية الجوية والبرية التركية في عمق الأراضي العراقية بنحو 60 كيلومترا، بهدف "القضاء على حزب العمال الكردستاني"، وفقا لما تقوله السلطات التركية.

المصدر: "الأناضول" + RT