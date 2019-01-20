الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب
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الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب

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العرب اليوم - الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب

الجيش السوري
دمشق - العرب اليوم

الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب

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الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب



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الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجومًا جويًا إسرائيليًا في الجنوب



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عززت طولها بزوج من الصنادل العالية باللون البيج

صوفيا فيغارا تبدو مذهلة في كنزه صوفية وتُظهر بطنها

كاليفورنيا ـ رولا عيسى

بدت النجمة صوفيا فيغارا ,مذهلة عندما وصلت في موعد لتناول العشاء في لاسكالا ، في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا يوم الجمعة.و أعطت النجمة البالغة من العمر 46 عامًا ، لمحة عن بطنها المسطح بارتداء كنزه صوفية قصيرة مع سروال من الدينم الممزق.  وبدت نجمة هوليود ، بمظهر مثالي حيث صففت شعرها بشكل انسيابي، ووضعت القليل من المكياج الناعم .كما عززت صوفيا طولها بزوج من الصنادل العالية باللون البيج الفاتح وحملت حقيبة بنفس اللون .  وكان موعد العشاء مع زوجها  المحبوب جو مانجانييلو ،والتي تزوجته في العام 2015،وظهرت صوفيا مؤخرًا في إطلالات رائعة عدة مع زوجها في ، ويذكر أن صوفيا قد أثنت على زوجها  وعلى شكله وعلى قوامة وأكدت أنها تعشقه كل يوم أكثر. حيث أخبرت مجلة هيلث في أيلول / سبتمبر من العام الماضي: "إنه لايزال لائقًا ولديه مظهر جميل…

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