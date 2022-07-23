الجيش الأميركي ينقل عشرات الصهاريج من النفط السوري إلى قواعده في العراق

محملة بمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين وذكرت مصادرنا أن "رتلا مؤلفا من 35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق خرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق، والذي خصصته قوات الاحتلال الأمريكي منذ أكثر من عامين لسرقة النفط السوري وذلك بعد يوم من إخراجها 14 صهريجا محملا بالنفط السوري عبر معبر الوليد غير الشرعي".