ميركل تزور روسيا في الـ 11 من الشهر الحالي بدعوة من بوتين

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستقوم بزيارة عمل إلى روسيا في 11 يناير الحالي بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، وقال الكرملين في بيان له: "تهدف المحادثات (بين بوتين ومركل) إلى بحث مواضيع ساخنة من الأجندة الدولية، بما فيها الأوضاع في سوريا وليبيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية لمطار بغداد في 3 يناير"، والتي قتل بها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.