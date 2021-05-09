انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على الساحل السوري
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انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على الساحل السوري

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العرب اليوم - انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على الساحل السوري

انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على السواحل السورية
دمشق - العرب اليوم

قالت وزارة النفط السورية في بيان لها اليوم الأحد إن "ناقلة نفط تعرضت لحريق في أحد خزاناتها بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة.وأوضح البيان أن الطائرة التي هاجمت السفينة جاءت من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، لافتا إلى أن فرق إطفاء الناقلة عملت على التعامل مع الحريق للسيطرة عليه وإخماده".وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس في طرطوس.

ولم يذكر بيان وزارة النفط السورية الجهة المتورطة بالهجوم على ناقلة النفط.وتأتي الحادثة، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة شديدة في المحروقات، منذ أشهر، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، بالإضافة إلى سيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على حقول النفط السورية في المناطق الشمالية الشرقية.

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انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على الساحل السوري انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على الساحل السوري



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