قوات الاحتلال تعتقل الحارس بالمسجد الأقصى إيهاب أبو غزالة خلال خروجه من المسجد

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حارس المسجد الاقصى المبارك ايهاب أبو غزالة اثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط، وحوّلته الى مركز توقيف واعتقال في المدينة للتحقيق معه.

