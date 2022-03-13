الصدر يُطالب الجهات العراقية المختصة بتقديم مذكرة احتجاج على هجوم أربيل إلى الأمم المتحدة وإيران
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الصدر يُطالب الجهات العراقية المختصة بتقديم مذكرة احتجاج على هجوم أربيل إلى الأمم المتحدة وإيران

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العرب اليوم - الصدر يُطالب الجهات العراقية المختصة بتقديم مذكرة احتجاج على هجوم أربيل إلى الأمم المتحدة وإيران

الصدر يُطالب الجهات العراقية المختصة بتقديم مذكرة احتجاج على هجوم أربيل إلى الأمم المتحدة وإيران
بغداد - العرب اليوم

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الجهات المختصة بتقديم مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وطهران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على أربيل.

 

 
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الصدر يُطالب الجهات العراقية المختصة بتقديم مذكرة احتجاج على هجوم أربيل إلى الأمم المتحدة وإيران الصدر يُطالب الجهات العراقية المختصة بتقديم مذكرة احتجاج على هجوم أربيل إلى الأمم المتحدة وإيران



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