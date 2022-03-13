الصدر يُطالب الجهات العراقية المختصة بتقديم مذكرة احتجاج على هجوم أربيل إلى الأمم المتحدة وإيران

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الجهات المختصة بتقديم مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وطهران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على أربيل.