رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة
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رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة

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العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
القاهرة ـ العرب اليوم

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة ايفر غيفن العملاقة، الذي أدى إلى انسداد القناة لعدة أيام وأضاف ربيع، في تصريحات صحفية حول خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه تجري دراسة توسيع قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى زيادة عمقها وأوضح ربيع أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترا، أي ما يعادل 66 قدما.

وانتهت أزمة السفينة الجانحة، يوم الاثنين الماضي بعدما دامت 6 أيام، فيما لا تزال بعض السفن العالقة تنتظر دورها للمرور في القناة خلال الساعات المقبلة ومرت 281 سفينة من إجمالي 422 سفينة كانت عالقة في القناة منذ جنوح السفينة، وذلك خلال الفترة ما بين السادسة من مساء الاثنين الماضي إلى مساء الخميس، بحسب رئيس هيئة القناة ومن المقرر أن تعبر 80 سفينة أخرى اليوم الجمعة، على أن تعبر بقية السفن العالقة مساء الجمعة أو صباح السبت على أقصى تقدير، بحسب ربيع.

المصدر: الشروق

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رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استعداد مصر لتطور جديد في القناة بعد أزمة السفينة



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