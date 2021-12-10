قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن حادثة تحرك سفينة البحرية الأوكرانية "دونباس" باتجاه مضيق كيرتش استفزاية و"لها مدلولات خطرة".

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن "حادثة تحرك سفينة البحرية الأوكرانية يظهر مرة أخرى الضرر والخطر المحتمل الذي يمكن أن ينشأ عن مثل هذه الاستفزازات".