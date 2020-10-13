الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة
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الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة

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العرب اليوم - الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة

عناصر من الجيش التونسي
تونس - العرب اليوم

تدخل الجيش التونسي لحماية المنشآت العمومية والمؤسسات الحيوية في معتمدية سبيطلة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بعد طلب من السلطة المحلية.يأتي ذلك إثر قيام عدد من المحتجين في المدينة الواقعة بولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، بإضرام النار في سيارة تابعة للبلدية، بعد الاحتجاجات التي انطلقت عقب مقتل كهل داخل "كشك" خلال تنفيذ قرار بلدي بهدمه.كما قام المحتجون بقلب جرار تابع لبلدية سبيطلة، وفق إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.

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الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة



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