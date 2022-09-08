مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

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العرب اليوم - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

القدس - العرب اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية من المسجد.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى



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