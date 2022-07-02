هجوم بسلاح أبيض على مركز للجيش اللبناني وتحييد المهاجم
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هجوم بسلاح أبيض على مركز للجيش اللبناني وتحييد المهاجم

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العرب اليوم - هجوم بسلاح أبيض على مركز للجيش اللبناني وتحييد المهاجم

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بيروت - العرب اليوم

 كشف الجيش اللبناني تفاصيل الهجوم على مركز له في منطقة الريفا- طرابلس، مؤكدا تحييد المهاجم وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا قالت فيه: "بتاريخ 2 يوليو 2022 فجرا في منطقة الريفا- طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملا سكينا وحقيبة، وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه مرات عدة في أنحاء مختلفة من جسمه..على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله" وأضاف الجيش اللبناني في بيانه: "نقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات"، لافتا إلى أن "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة".

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هجوم بسلاح أبيض على مركز للجيش اللبناني وتحييد المهاجم هجوم بسلاح أبيض على مركز للجيش اللبناني وتحييد المهاجم



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