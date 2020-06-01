قطر تسجل 1523 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها رصدت تعافي 3147 حالة جديدة من الوباء، ليرفع إجمالى الحالات التي تماثل للشفاء إلى 33437.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرفع العدد الإجمالي إلى 40 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.