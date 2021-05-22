اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت دون وقوع إصابات
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اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت دون وقوع إصابات

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العرب اليوم - اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت دون وقوع إصابات

اندلاع حريق في مرفأ بيروت
بيروت - العرب اليوم

أكدت مصادر اعلامية في لبنان اندلاع حريق اليوم السبت في مرفأ العاصمة بيروت.ونشرت مصادر  عن وجود عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.وأوضحت مصادر أمنية ، أن الحريق اندلع في أرض خالية داخل حرم المرفأ، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت للكشف عن أسبابه.وأكدت ا أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق، دون ورود معلومات عن أسبابه حتى الآن.

وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.

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اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت دون وقوع إصابات اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت دون وقوع إصابات



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