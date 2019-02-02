عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية
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عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية

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العرب اليوم - عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون
بيروت - العرب اليوم

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنه لا خوف على الليرة وكُنا على ثقة بأننا سنصل إلى الحل قبل الأزمة والدليل صعودة الأسواق المالي

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عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية



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عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية



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