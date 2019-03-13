العاهل الأردني يحذر من تبعات استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من تبعات التصعيد الإسرائيلي في القدس على خلفية إغلاق إسرائيل أبواب المسجد الأقصى جراء حادث حرق غرفة الشرطة التابعة له.