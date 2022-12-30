مقتل 10 أشخاص وإصابة 2 باعتداء إرهابي على حقل التيم النفطي بدير الزور

قتل 10 عمال وأصيب 2، في اعتداء إرهابي استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور، في سوريا.

وأعلن وزير النفط السوري بسام طعمة "استشهاد 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف سيارات تبديل الوردية في حقل التيم النفطي"، مبينا أن "الحافلة التي كانت تقل العاملين تعرضت لقذيفة صاروخية". وأفاد بأنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الباسل بدير الزور، لتلقي العلاج.