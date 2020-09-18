حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

أعلن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط "مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة" لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.