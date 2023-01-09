 الإعدام لـ3 متظاهرين في إيران بقتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد

كشفت إيران الإثنين، إصدار أحكام بإعدام 3 متهمين بقتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وأمر القضاء الإيراني بإعدام صالح مير هاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، بتهمة "الحرابة"، وفق موقع ميزان أونلاين للسلطة القضائية.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثة أدينوا بالضلوع في قتل 3 من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).