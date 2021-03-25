شكري يطالب إثيوبيا بالابتعاد عن أحاديث العداء حول سد النهضة مع مصر
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شكري يطالب إثيوبيا بالابتعاد عن أحاديث العداء حول سد النهضة مع مصر

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العرب اليوم - شكري يطالب إثيوبيا بالابتعاد عن أحاديث العداء حول سد النهضة مع مصر

وزير الخارجية المصري سامح شكري
القاهرة - العرب اليوم

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه "يجب توافر النية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة بعيدا عن الأحاديث المرسلة الكثيرة وأحاديث العداء".وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر": "على إثيوبيا النظر للمستقبل والعلاقات والتعاون وعلاقات الأخوة وفي نفس الوقت تعظم من استفادتها من السد الإثيوبي".

وأضاف شكري، أن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتحدث في القضية مع كل القادة من أجل شرح الوضع وتأكيدا على ما هي سياسة مصر إزاء هذا الملف، وتوضيح عدالة الموقف المصري تجاه القضية".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الفترة الماضية شهدت تكثيف الاتصالات بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والقادة، وكذلك اتصالات على كل المسؤولين بالدولة من أجل التوصل إلى حل في هذا الملف.

وقال شكري، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي والمتحدث الرسمي متكررة في العديد من المرات، ومصر أثبتت إرادتها السياسية للتوصل إلى اتفاق عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة وتراجعت في التوقيع عليه، وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن بعد جولات كثيرة من المفاوضات.

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شكري يطالب إثيوبيا بالابتعاد عن أحاديث العداء حول سد النهضة مع مصر شكري يطالب إثيوبيا بالابتعاد عن أحاديث العداء حول سد النهضة مع مصر



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