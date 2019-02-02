باسيل يقدم اعتذره من اللبنانيين على التأخير في تشكيل الحكومة

قدم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اعتذره من اللبنانيين على التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية ويدعو للمداورة في الحقائب الوزارية وخصوصًا السيادية من حيث الطوائف والمذاهب