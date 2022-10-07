الجيش العراقي ينفذ ضربة جوية ضد خلايا داعش في كركوك

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد الله، اليوم الجمعة، عن تنفيذ ضربة جوية جديدة في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد. وقال رسول إن القوات الجوية نفذت بعد مقتل الداعشي محمد مذري العبيدي واثنين من مرافقيه في كركوك ضربة جوية جديدة بواسطة طائرات سيسنا كارافان 208 وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة في المحافظة، وذلك للقضاء على كل العناصر الإرهابية في شمال البلاد"، دون أن يشير البيان إلى النتائج التي أسفرت عن هذه العملية الجوية.