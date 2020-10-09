حرائق ضخمة تندلع جنوب تركيا
آخر تحديث GMT19:10:12
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

حرائق ضخمة تندلع جنوب تركيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - حرائق ضخمة تندلع جنوب تركيا

حرائق ضخمة تندلع جنوب تركيا - صورة أرشيفية
أنقرة - العرب اليوم

اندلعت حرائق ضخمة في غابات هاتاي جنوبي تركيا، الجمعة، من دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة.واندلع الحريق الضخم بالقرب من سارمازي في هاتاي، على حدود منطقتي إسكندرون وبيلين.وذكرت صحيفة "حرييت" المحلية أن عناصر الإطفاء "غير قادرة" إلى حدود الساعة على السيطرة على الحرائق المندلعة، وذلك بسبب "الرياح القوية".وأوضحت أنه جرى إخلاء بعض المنازل مع انتشار النيران في مساحات واسعة امتدت إلى 5 كيلومترات.وأكدت "حرييت" أنه لم تقع وفيات أو إصابات حتى الآن، فيما تواصل الفرق الجوية والبرية تدخلاتها.
 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حرائق ضخمة تندلع جنوب تركيا حرائق ضخمة تندلع جنوب تركيا



أخبار ذات صلة

GMT 18:07 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

دوي صوت انفجار في العاصمة اللبنانية
العرب اليوم - دوي صوت انفجار في العاصمة اللبنانية

GMT 12:31 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

ماكرون يبحث قضية قره باغ مع باشينيان وعلييف
العرب اليوم - ماكرون يبحث قضية قره باغ مع باشينيان وعلييف

GMT 12:10 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

وكالة الأنباء اللبنانية تحذر من حريق قادم من إسرائيل
العرب اليوم - وكالة الأنباء اللبنانية تحذر من حريق قادم من إسرائيل

GMT 11:27 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

إيران تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل البلاد جراء حدة تفشي فيروس كورونا
العرب اليوم - إيران تعلن حالة الطوارئ الصحية في كل البلاد جراء حدة تفشي فيروس كورونا

GMT 19:06 2020 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

دفاع حكومة الوفاق الليبية تأمر بالاستعداد لصد هجوم محتمل من قوات حفتر
العرب اليوم - دفاع حكومة الوفاق الليبية تأمر بالاستعداد لصد هجوم محتمل من قوات حفتر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بدت ساحرة بنقشة التارتان خلال زيارتها أسكتلندا

إليكِ أفكار تنسيق المعطف لشتاء 2020 على طريقة ميغان ماركل

لندن ـ العرب اليوم

استوحي من إطلالات ميغان ماركل أفكارا لتنسيق المعطف بأسلوبها الأنيق الذي تتميّز به والذي يمزج بين الكلاسيكية والعصرية مع اقتراب فصل الشتاء، وتابعي معنا أجمل أفكار تنسيق المعطف موضة هذا الشتاء من وحي إطلالات ميغان ميركل.تنجح ميغان ماركل في كل مرّة تظهر فيها في خلال مناسبة رسمية أو بإطلالة تلفزيونية بأن تخطف الأنظار إلى أناقتها بعدما تحوّلت إلى أيقونة للموضة للنساء حول العالم ولكل امرأة تريد الإطلالة بأسلوب راق وعصريّ في الوقت عينه، وبانتظار إطلالاتها الشتوية هذا الموسم بفارغ الصبر لكي نرى كيف ستختار تنسيق ملابسها، فلنعد إلى أرشيف إطلالات ميغان لكي نستوحي أفكار تنسيق المعطف موضة هذا الشتاء. تعشق ميغان ماركل اعتماد المعطف البيج أو بألوان نيود حيادية، وتنجح بتنسيق هذا المعطف بطرق مختلفة، سواء المعطف من تصميم Reiss الذي أطلت ب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:37 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

إليكِ أحدث صيحات إطلالات الشارع بموضة البنطال الجلد لربيع 2021
العرب اليوم - إليكِ أحدث صيحات إطلالات الشارع بموضة البنطال الجلد لربيع 2021

GMT 02:41 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

10 وجهات سياحية في "أغادير" المغربية تستحق الزيارة في 2020
العرب اليوم - 10 وجهات سياحية في "أغادير" المغربية تستحق الزيارة في 2020

GMT 05:42 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز النصائح المهمة لغرف نوم الأطفال تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح المهمة لغرف نوم الأطفال تعرّفي عليها

GMT 05:08 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

مارتن غريفثس يطالب الأطراف اليمنية بوقف فوري لاطلاق النار
العرب اليوم - مارتن غريفثس يطالب الأطراف اليمنية بوقف فوري لاطلاق النار

GMT 00:20 2020 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

مذيع "بي بي سي" يُخطئ في قراءة تغريدة فتاة سعودية عن "القصيم"
العرب اليوم - مذيع "بي بي سي" يُخطئ في قراءة تغريدة فتاة سعودية عن "القصيم"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:37 2020 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

توقعات جديدة ومرعبة للعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف
العرب اليوم - توقعات جديدة ومرعبة للعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف

GMT 15:05 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

الهند تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت
العرب اليوم - الهند تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

GMT 07:11 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

27 توصية أمام "مجموعة العشرين" أبرزها الاهتمام بـ"الاستثمار الصديق"
العرب اليوم - 27 توصية أمام "مجموعة العشرين" أبرزها الاهتمام بـ"الاستثمار الصديق"

GMT 01:34 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

علماء الآثار يعثرون على سن لإنسان نياندرتال يقدر عمره بـ48 ألف عام
العرب اليوم - علماء الآثار يعثرون على سن لإنسان نياندرتال يقدر عمره بـ48 ألف عام

GMT 00:55 2020 الأربعاء ,30 أيلول / سبتمبر

أفضل النصائح للحصول على رائحة زكية ومنعشة في السيارة تعرفي عليها
العرب اليوم - أفضل النصائح للحصول على رائحة زكية ومنعشة في السيارة تعرفي عليها

GMT 01:37 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

روسيا تختبر "قاتل الدبابات" في تدريباتها العسكرية قريبا
العرب اليوم - روسيا تختبر "قاتل الدبابات" في تدريباتها العسكرية قريبا

GMT 01:31 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

الأسطول الشمالي في الجيش الروسي يحصل على عشرات السفن والغواصات هذا العام
العرب اليوم - الأسطول الشمالي في الجيش الروسي يحصل على عشرات السفن والغواصات هذا العام

GMT 07:50 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

"بلومبيرغ" تتوقع معركة نفطية جديدة وخطيرة قد تندلع بين روسيا والسعودية
العرب اليوم - "بلومبيرغ" تتوقع معركة نفطية جديدة وخطيرة قد تندلع بين روسيا والسعودية

GMT 02:58 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

توقّعات مدير عام "أوبك" حول مخزونات النفط بالاقتصادات المتقدمة
العرب اليوم - توقّعات مدير عام "أوبك" حول مخزونات النفط بالاقتصادات المتقدمة

GMT 01:42 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

إليك أفضل الأماكن السياحية في "جدة" السعودية العائلات لخريف 2020
العرب اليوم - إليك أفضل الأماكن السياحية في "جدة" السعودية العائلات لخريف 2020

GMT 07:55 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

اعتراف خطير لمتهم يؤجل إعدامه 10 أشهر في مصر
العرب اليوم - اعتراف خطير لمتهم يؤجل إعدامه 10 أشهر في مصر

GMT 07:21 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

وجهات سياحية جديدة رومانسية لعروس 2021
العرب اليوم - وجهات سياحية جديدة رومانسية لعروس 2021

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة

GMT 05:53 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

صناعة السيارات في الصين تتعافى بوتيرة سريعة في 8 أشهر
العرب اليوم - صناعة السيارات في الصين تتعافى بوتيرة سريعة في 8 أشهر

GMT 01:55 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو

تعرف على مذيعة قناة "العربية" التي أطلق عليها الجمهور لقب "حورية الأرض"
العرب اليوم - تعرف على مذيعة قناة "العربية" التي أطلق عليها الجمهور لقب "حورية الأرض"

GMT 06:05 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

"ميموجي بكمامة" وتغيير مبهر في تحديث "آيفون" الأخير
العرب اليوم - "ميموجي بكمامة" وتغيير مبهر في تحديث "آيفون" الأخير

GMT 09:05 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيو

تعرف على سعد بن معاذ الذي اهتزّ له عرش الرحمن عند وفاته
العرب اليوم - تعرف على سعد بن معاذ الذي اهتزّ له عرش الرحمن عند وفاته

GMT 12:22 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيو

تعرف علي فضل الصلاة على النبي ﷺ في يوم الجمعة
العرب اليوم - تعرف علي فضل الصلاة على النبي ﷺ في يوم الجمعة

GMT 08:06 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز الأفكار المُبتكرة لتعديل طراز دودج "فايبر" الرياضي تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار المُبتكرة لتعديل طراز دودج "فايبر" الرياضي تعرّف عليها

GMT 20:18 2020 الجمعة ,03 تموز / يوليو

أفضل مطاعم نجران السعودية التي تستحق الزيارة في 2020
العرب اليوم - أفضل مطاعم نجران السعودية التي تستحق الزيارة في 2020
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab