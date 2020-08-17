رسميًا الرئيس الإسرائيلي يدعو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

أعلن الرئيس الإسرائيلي اليوم، أنه دعا ولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق التطبيع مع الإمارات.وكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على تويتر "آمل أن يساعد الاتفاق بين بلدينا في بناء وتعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، وتحقيق مكاسب اقتصادية واستقرار إقليمي"، وأضاف أنه أرسل رسالة الدعوة.