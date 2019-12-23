الصحافة العالمية تنعي الفريق أحمد قايد صالح

نقلت مختلف وسائل الإعلام والصحف العالمية خبر وفاة نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وذكر موقع "AJ+francais"، أن الفريق أحمد قايد صالح توفي عن عمر ناهز الـ80 سنة، وأن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، قد أعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام وحداد 7 أيام للمؤسسات العسكرية، وأفادت "وكالة الأنباء الجزائرية" بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، فارق الحياة اليوم إثر أزمة قلبية”.

يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وانضم إلى الكفاح المسلح ضد الإستعمار الفرنسي في سن مبكرة 17 سنة، وتطرق الموقع إلى مسيرة الفريق قائلا: “ترقى قايد صالح في السلك العسكري ليتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006”.