القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين بينهم أسير محرر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدتي الزبابدة ومركة جنوب جنين، بينهم أسير محرر.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر الشاب طه ناجح شرقاوي من الزبابدة، ومعتز يوسف أبو جلبوش، وعبد الله صالح موسى من مركة، عقب دهم منازل ذويهم في البلدتين.