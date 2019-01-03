يلتقي غداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأول إلى القاهرة.



وأعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور القاهرة غدا الجمعة، وسيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.