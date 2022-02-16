دمشق تعلن عن موعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو

أعلنت سفارة سوريا في موسكو أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيزور العاصمة الروسية يوم الاثنين المقبل.وقالت السفارة لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء إن "زيارة وزير الخارجية ستتم في 21 فبراير".يذكر أن زيارة المقداد الأخيرة إلى روسيا تمت في ديسمبر عام 2020.