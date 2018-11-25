إغلاق مضيق كيرتش لمرور السفن المدنية بعد استفزاز البحرية الأوكرانية

أعلنت "موانئ القرم البحرية"، أن مضيق كيرتش، الذي يربط البحر الأسود مع بحر آزوف، أغلق اليوم الأحد، لمرور السفن المدنية .

سفن البحرية الروسية في أول بروفة للعرض العسكري البحري تكريما ليوم البحرية في كرونشتادت، سان بطرسبورغ، روسيا أعلن المدير العام لمؤسسة "موانئ القرم البحرية"، أليكسي فولكوف، أن مضيق كيرتش، الذي يربط البحر الأسود مع بحر آزوف، أغلق اليوم الأحد 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، لمرور السفن المدنية.