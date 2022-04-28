غوتيريش يدعو موسكو للتعاون مع الجنائية الدولية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، موسكو إلى "قبول التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق حول جرائم حرب محتملة، قد تكون ارتكبت في أوكرانيا. وقال جوتيريش خلال زيارة إلى بوتشا في ضاحية كييف، حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب مجازر في حق مدنيين خلال احتلالهم المدينة في مارس: "حين نشاهد هذا الموقع الرهيب، أرى كم من المهم إجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات"،مضيفاً: "أدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".