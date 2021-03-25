الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية ترتبط بتنظيم داعش في مدينة وجدة

تمكنت قوات الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية تتألف من 4 متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، ينشطون بمدينة وجدة، ويرتبطون بتنظيم داعش. وذكر المكتب المركزى للأبحاث القضائية فى بيان، اليوم الخميس، حسبما نقلت "سكاى نيوز"، أنه قد جرى توقيف أعضاء هذه الخلية الإرهابية فى عمليات أمنية متزامنة فى 4 أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة لإطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسى. كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثانى وتوقيفه فى أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار فى ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.