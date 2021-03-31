الرئيس الإيراني يدعو لاستفتاء وتنفيذ إرادة الشعب في ذكرى إعلان الجمهورية الإسلامية

دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى لاجراء استفتاء فى البلاد قائلا: "أؤكد مرة أخرى أن الحل الوحيد للمشكلات المعقدة فى بلادنا هو إجراء استفتاء وتنفيذ إرادة الشعب". وجائت كلمة روحانى، اليوم، الأربعاء، خلال احياء الذكرى الـ 42 لإعلان تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في إيران فى 1 أبريل عام 1979 عقب استفتاء شعبى تم إجراؤه بعد شهرين من الثورة الإيرانية، يومى 30 و31 مارس، وأعلنت نتائج الاستفتاء آنذاك بأن 98.2% من الشعب الإيراني صوتوا لصالح إقامة الجمهورية الإسلامية.