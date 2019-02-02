باسيل يؤكد أنه كانت هناك محاولة لمنع الرئيس عون من ممارسة دوره في تشكيل الحكومة

رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يؤكد أنه كانت هناك محاولة لمنع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون من ممارسة دوره في تشكيل الحكومة اللبنانية وهذا ما لم يحصل والحكومة تألفت بناء على دمج حلين من الحلول الخمسة التي طرحناها