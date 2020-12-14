لافروف يؤكد أنه لا يجب أن يؤثر تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل على القضية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موقف بلاده من السلام في الشرق الأوسط، وشدد على أن تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية.

-لافروف: نتعاون مع الإمارات في مكافحة فيروس كورونا واختبار اللقاح "سبوتنيك V"

- وزير الخارجية االإماراتي: بدأنا المرحلة الثالثة من اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي

-ابن زايد: فخورون بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط الإمارات وروسيا