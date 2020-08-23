مقتل 3 مسجلين خطر خلال استهداف بؤرة إجرامية في قنا بمصر

لقي ٣ مسجلين خطر مصرعهم بالرصاص، وأصيب آخر، صباح الأحد، خلال استهداف قوات الأمن لبؤرة إجرامية بها عدد من الخارجين على القانون، بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة بجنوب وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بمقتل كل من محمد.ا.ع، و عزاز.ع.م، و حماده.ر.ع، وأصيب "عبيد.ا.ع" هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد كانت مديرية أمن قنا، شنت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لمداهمة بؤرة إجرامية بقرية أسمنت التابعة لدائرة نقاده في قنا.