السيسي يؤكد أن ثقته كبيرة في قدرة شعب مصر على تحقيق البناء
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السيسي يؤكد أن ثقته كبيرة في قدرة شعب مصر على تحقيق البناء

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العرب اليوم - السيسي يؤكد أن ثقته كبيرة في قدرة شعب مصر على تحقيق البناء

الرئيس عبد الفتاح السيسى
القاهرة - العرب اليوم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أحداث 2011 لها تأثيرا سلبيا على تفاقم مشكلة سد النهضة، ولولا أحداث 2011 كان سيكون لدينا فرصة للتوافق حول بناء السد، حتى نحقق كل الاشتراطات التى تحقق المصلحة للدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا، موضحا أن سكون اتفاق قوى وسهل من أجل إقامة هذا السد، متابعا: "لما البلد كشفت ضهرها ولو مخدوتش بالكم هيتعمل فيكم أكثر من كده". 
 
 وأضاف الرئيس السيسى، خلال رده على أسئلة المشاركين بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، أن الجيش المصرى قادر وقوى، موضحا أن الدولة المصرية تحركت وفى شهر مارس 2015 كان فيه لقاء بين قيادات الدول الثلاث وتم الاتفاق على إعلان المبادئ، وكان من ضمن الاتفاق أسلوب ملئ الخزان وتشغيله، لأن هذا الخزان حتى يولد الكهرباء لابد من وجود نسبة معينة من المياه خلفه.

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السيسي يؤكد أن ثقته كبيرة في قدرة شعب مصر على تحقيق البناء السيسي يؤكد أن ثقته كبيرة في قدرة شعب مصر على تحقيق البناء



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