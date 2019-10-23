ألمانيا تريد تفويضا أمميا بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا

نقلت "رويترز" عن مصادر في وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الدفاع الألمانية تريد أن تطلب موافقة مجلس الأمن الدولي على إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

بدوره، أعلن المندوب الأمريكي لدى الناتو أن الاقتراح الألماني لإنشاء قوة سلام دولية في شمال سوريا اقتراح بناء، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم حرب مزعومة ارتكبت بشمال سوريا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباوير، دعت إلى إقامة "منطقة آمنة دولية" في سوريا على الحدود مع تركيا، بمشاركة موسكو وأنقرة.

وأكدت كرامب كارينباوير في حديث لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، الاثنين الماضي، أنها نسقت هذه المبادرة مع المستشارة أنغيلا ميركل، وستقدمها للحلفاء الغربيين خلال اجتماع حلف الناتو على مستوى وزراء الدفاع في بروكسل يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن مقترح بلاده بشأن إقامة "منطقة آمنة دولية" في سوريا أثار تساؤلات بل انزعاجا لدى شركاء بلاده في حلف الناتو.