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مصر تعلن القبض على عناصر مسلحة من "حسم"

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العرب اليوم - مصر تعلن القبض على عناصر مسلحة من "حسم"

وزارة الداخلية المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على عدد من العناصر التابعة لحركة "حسم"، وبحوزتهم أسلحة، وقالت الداخلية، في بيان، إن تلك العناصر تعمل مع قيادات تابعة لجماعة "الإخوان" في تركيا، على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وأضاف "قامت العناصر في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على فيسبوك، لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (تلغرام) تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة".

وذكرت الداخلية أن العناصر قامت بتكليف حركة "حسم" المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفه بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.

وتابعت "كما عملت على توفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم".

وأسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الإلكترونية، التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمه عليها وعُثر بحوزتهم على (14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش – ماسكات الجوكر – أقنعة بدائية واقية من الغاز – أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة – كميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات).

كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم وهي (طائرة دون طيار - أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية).

وأسفرت عمليات الفحص الأمني والفني عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، من بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية (دلتا النيل)، كذلك تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابى حيث عُثر على (20 سلاح آلي – 12 بندقية خرطوش - 2 سلاح متعدد - بندقية قناصة - قواذف RPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة – 7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار- مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات – أدوات تنكر وتخفي).

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مصر تعلن القبض على عناصر مسلحة من حسم مصر تعلن القبض على عناصر مسلحة من حسم



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