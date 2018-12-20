الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عشرة مواطنين على الأقل في الضفة.

وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، وهم: عمر جلال دار يوسف (24 عاما)، وعمر محمد عصفور (19 عاما)، وواثق عبد الكريم أبو الحاج، وأمجد محمود عامرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة كفاح صلاح الدين من بلدة حزما لساعات، وأفرج عنها لاحقا، وهي والدة الأسير محمد صلاح الدين، وخمسة مواطنين على الأقل من القدس، وهم: رأفت طارق العيساوي ونجله فادي، وأحمد أبو ارميلة، إضافة إلى اثنين لم تعرف هويتهما بعد.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وحققت مع عائلته لساعات.