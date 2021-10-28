الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري
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الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري

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العرب اليوم - الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري

الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري
دمشق - العرب اليوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ و الاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من بداية 2022.

وفقا لما يلي :
أ‌- الضباط (المُحتفظ بهم والمُلتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً.
ب‌- الأطباء البشريون الأختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
2- يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1/1/2022م وفقاً لما يلي:
- صف الضباط والأفراد (المُحتفظ بهم والمُلتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من /6/ سنوات ونصف حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً.

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الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري



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