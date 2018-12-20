الاحتلال يعتقل مواطنة من منزلها في حزما شرق القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنة رفعة محمود سالم صلاح الدين (47 عاما) من قرية حزما، شمال شرق القدس المحتلة

وقالت رئيسة بلدية حزما سمر صلاح الدين"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة صلاح الدين بعد ان داهمت منزلها في البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها راشد محمد سالم قبل أسبوعين، ومن المفترض ان تفرج عن نجلها محمد، بعد اسبوعين من اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم قرية حزمة بشكل شبه يومي، بذريعة قيام الشبان برشق الحجارة على جنود الاحتلال