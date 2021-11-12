تصريح عاجل لجورج قرداحي بشأن السعودية ودول الخليج

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إنه ليس متمسكا بمنصب وزاري وليس في وارد أن يتحدى أحدا، وذلك على خلفية دعوات وجهت له للاستقالة إثر الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال قرداحي: "بري مرجع وطني كبير، تشرفت بلقائه واستمعت إلى أرائه وأفكاره حول مختلف المواضيع، هذا كل ما تباحثنا به ولم نطرح موضوع استقالتي من الحكومة".وقال إن ما يحصل مزايدة في الداخل وكثر استغلوا قضيتي لتقديم براءة ذمة للسعودية والخليج.

يتبع..