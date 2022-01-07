تركيا تعلن نيتها نقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى خارج ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، أن وفدا تركيا زار طرابلس ومصراتة قبل يومين، وأبلغ المسؤولين بنقل دفعة جديدة من "المرتزقة السوريين" إلى خارج البلاد مطلع الأسبوع القادم. وأضافت أن الوفد الأمني التركي زار مقر القوات المشتركة بطرابلس، وعقد لقاء ثلاثيا مع "وفد أمني إيطالي من أجل تنسيق الجهود الأمنية واللوجستية". كما ذكرت أن الوفد التركي التقى أيضا المرشح الرئاسي فتحي باشاغا في مصراتة، مشيراً إلى أن تركيا تريد تعيين مبعوث آخر "بصلاحيات أوسع" من صلاحيات سفيرها في ليبيا. مرتزقة سوريون في ليبيا