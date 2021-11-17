أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث مع مبعوث واشنطن لإيران مفاوضات فيينا النووية
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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث مع مبعوث واشنطن لإيران مفاوضات فيينا النووية

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العرب اليوم - أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث مع مبعوث واشنطن لإيران مفاوضات فيينا النووية

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث مع مبعوث واشنطن لإيران مفاوضات فيينا النووية
واشنطن - العرب اليوم

المبعوث الأميركي الخاص بإيران يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج مستجدات مفاوضات فيينا المتعلقة بالملف النووي الإيراني

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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث مع مبعوث واشنطن لإيران مفاوضات فيينا النووية أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث مع مبعوث واشنطن لإيران مفاوضات فيينا النووية



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