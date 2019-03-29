وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية بتونس

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا صباح اليوم الجمعة،فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس قبيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية ، وذلك للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وترأس الاجتماع خميس الجهناوى، وزير الشئون الخارجية التونسى، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويهدف الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن مشاريع القرارات سواء التى أعدها المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى.