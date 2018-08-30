نشوب حريق هائل داخل مصنع إلكترونيات في مصر القديمة

نشب حريق هائل منذ قليل، داخل مصنع إلكترونيات بمنطقة أثر النبي في مصر القديمة.

وجرى توجيه 10 سيارات إطفاء لمكافحة النيران، بإشراف اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة الحماية المدنية.