تحالف دعم الشرعية في اليمن يصدر 24 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إصدار 24 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية ، مؤكدا أن السفن المتوجهة لميناءي الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية .