الأمم المتحدة تعلن عن سقوط 15 قتيلا في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

أعلنت الأمم المتحدة، سقوط 15 قتيلا فى مخيم للاجئين الروهينجا فى بنجلاديش، وأمس، قال مسؤولون وشهود عيان إن حريقا ضخما اندلع فى مخيمات اللاجئين الروهينجا في جنوب بنجلادش، ودمر آلاف المساكن