ابراهيم وعزام الاحمد بحثا قرارات وزارة العمل الفلسطينية

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات وبحث معهم قرارات وزارة العمل المتعلقة باليد العاملة الفلسطينية إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان.